США разместят в Европе истребители пятого поколения

США решили разместить истребители-бомбардировщики пятого поколения в Европе на постоянной основе, сообщает ТАСС. Об этом стало известно от главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапаротти.

«Американские ВВС в настоящее время на ротационной основе предоставляют мне самолеты пятого поколения, бомбардировщики и так далее, которые нам необходимы для развертывания в целях сдерживания, а также для обеспечения своей боевой готовности», — сказал Скапаротти.

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Отмечается, что американские истребители пятого поколения способны нести ядерные боезаряды.

Ранее сообщалось, что у границ России заметили самолеты НАТО.