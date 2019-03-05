«Наивно и непонятно»: в Госдуме ответили на заявление США о готовности к переговорам по ДРСМД

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Зампред комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин дал комментарий после того, как Госдеп выразил готовность к переговорам с российской стороной по поводу контроля над вооружениями. Об этом сообщает RT.

По словам Швыткина, таким образом США хотят переложить ответственность на российскую сторону. Он подчеркнул, что Россия не нарушала ДРСМД, но США выдвигают условия для того, чтобы проверить, как Москва выполняет договор.

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«Это выглядит попросту наивно и непонятно на кого рассчитано», — сказал Швыткин.

Он предположил, что для США решение президента России Владимира Путина стало неожиданностью. Швыткин заметил, что предложения России находятся на рассмотрении американской стороны.

«То, как Соединенные Штаты к ним отнесутся, и станет некой лакмусовой бумажкой понимания ответственности за судьбу на континенте со стороны США», — заключил Швыткин.

Ранее источник рассказал, что США использовали как «доказательства» нарушения ДРСМД Россией.