Мошенники из Украины торгуют аудио с «разводом» Долиной: «Сюда никто не войдет»

Mash: мошенники из Украины продают запись развода Ларисы Долиной за полмиллиона
В Telegram‑каналах активизировались мошенники, предлагающие купить шестичасовую аудиозапись телефонного «развода» певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает Mash.

В публикации утверждается, что стоимость материала варьируется от 7,5 до 11 тысяч долларов (примерно 580–850 тысяч рублей. — «Газета.Ru»). Оплата принимается в криптовалюте.

Mash предполагает, что таким образом действуют злоумышленники из Украины. Также Telegram‑канал выкладывает пятиминутную вырезку из подобного разговора в качестве доказательств.

В нем Долина общается с лжесотрудником спецслужб, который сообщает ей о якобы существующей угрозе прослушки телефона. Он предлагает установить специальное приложение «для защиты устройства», а затем выполнить банковский перевод. Мошенник также просит Долину уединиться.

«У меня дома сейчас домработница, а через полчаса приедет мой помощник, но я закрылась в другой комнате, и сюда никто не войдет, поэтому мы можем с вами эту операцию осуществить спокойно», — говорит в беседе с мошенником артистка.

16 декабря суд поставил точку в громкой споре Ларисы Долиной и покупательницы ее квартиры Полины Лурье в конце 2025 года. Долина продала оппонентке квартиру за 112 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам. После этого артистка решила вернуть жилье, на ее сторону суды становились несколько раз, но Верховный суд признал право собственности за Лурье.

Ранее стало известно, что премьера спектакля с Ефремовым перенесена на неопределенный срок.
 
