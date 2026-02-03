Стали известны подробности о семье стрелявшего в гимназии в Уфе

Омбудсмен Панчихина: стрелявший в гимназии №16 в Уфе рос в благополучной семье

Семья мальчика, напавшего с пневматическим оружием на учителя и одноклассников в гимназии №16 в Уфе, не состояла на учете и была благополучной. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

«Семья не состояла на учете. Это полноценная семья, [благополучная]», — сказала она.

По словам омбудсмена, о конфликтах мальчика в школе необходимо узнавать непосредственно у учащихся. В настоящее время этим занимаются следственные органы, добавила Панчихина.

Инцидент произошел во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не известно. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее сообщалось, что напавший на школу в Уфе подросток не смог влиться в коллектив.