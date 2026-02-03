Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Стали известны подробности о семье стрелявшего в гимназии в Уфе

Омбудсмен Панчихина: стрелявший в гимназии №16 в Уфе рос в благополучной семье
Телеграм-канал «Mash»/»Подъём»

Семья мальчика, напавшего с пневматическим оружием на учителя и одноклассников в гимназии №16 в Уфе, не состояла на учете и была благополучной. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина.

«Семья не состояла на учете. Это полноценная семья, [благополучная]», — сказала она.

По словам омбудсмена, о конфликтах мальчика в школе необходимо узнавать непосредственно у учащихся. В настоящее время этим занимаются следственные органы, добавила Панчихина.

Инцидент произошел во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не известно. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее сообщалось, что напавший на школу в Уфе подросток не смог влиться в коллектив.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!