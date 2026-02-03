В Москве 18 человек застряли в лифте в одном из бизнес-центров

360.ru: 18 человек застряли в лифте в БЦ Оружейный в центре Москвы

В бизнес-центре «Оружейный» в центре Москвы 18 человек застряли в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

По информации журналистов, люди, находившиеся внутри, стали сообщать о нехватке воздуха и звать на помощь.

На место происшествия оперативно выехали спасательные службы. По последней информации, все 18 человек были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

