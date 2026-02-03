Размер шрифта
В Москве 18 человек застряли в лифте в одном из бизнес-центров

360.ru: 18 человек застряли в лифте в БЦ Оружейный в центре Москвы
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В бизнес-центре «Оружейный» в центре Москвы 18 человек застряли в лифте. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

По информации журналистов, люди, находившиеся внутри, стали сообщать о нехватке воздуха и звать на помощь.

На место происшествия оперативно выехали спасательные службы. По последней информации, все 18 человек были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

До этого СМИ сообщали, что жильцы многоэтажки во Владивостоке чудом спаслись из лифта, который привез их к очагу возгорания в подъезде, ожоги получили женщина и ребенок. Инцидент произошел в доме на улице Луговой. Женщина с ребенком поднимались в лифте, когда на седьмом этаже открылись двери и их обдало пламенем. По словам пострадавшей, двери после этого заклинило, и она смогла их открыть, только дернув на себя.

31 декабря глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником. Спустя полчаса он написал, что его вызволили из лифта.

Ранее пятилетняя девочка и ее мать пострадали при падении лифта в Подмосковье.
 
