В России реорганизовали бывший театр Пугачевой

Компания «Театр песни», учредителем которого были российские певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные документы.

Эта компания была создана в 2008 году и получила название «Театр песни Аллы Пугачевой», но уже спустя год мать и дочь вышли из состава учредителей, и компания была переименована.

Согласно информации СМИ, театр должен был появится в Санкт-Петербурге.

В октябре прошлого года российские органы были уведомлены о начале процедуры реорганизации компании, а в середине января — о ее завершении.

Вторым участником реорганизации является ООО «Пи Эм Ай Софт», занимающаяся рекламой. Эта компания перестанет существовать после реорганизации, говорится в сообщении.

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году, переехав с семьей в Израиль после начала специальной военной операции и включения ее мужа, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов. Ее дочь Кристина Орбакайте покинула Россию спустя год.

Ранее был раскрыт источник финансирования уехавших в Израиль Пугачевой и Макаревича (признан в РФ иностранным агентом).