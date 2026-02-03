Размер шрифта
Биатлонистку выгнали из сборной Италии перед Олимпиадой-2026 из-за допинга

Биатлонистка Пасслер исключена из состава сборной Италии на ОИ-26 из-за допинга
Gianluca Ricci/IPA Sport/Global Look Press

Биатлонистка Ребекка Пасслер, пойманная на нарушении антидопинговых правил, была исключена из состава сборной Италии на зимние Олимпийские игры — 2026. Об этом сообщил президент Федерации зимних видов спорта Италии Флавио Рода.

«Федерация детально разбирается в произошедшем. Важно разобраться в вопросе, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьёзно повлиять на карьеру Ребекки и имидж Федерации», — отметил он.

2 февраля появилась информация о положительном допинг-тесте спортсменки, в ее организме был обнаружен препарат летрозол, который используется для снижения высокого уровня эстрогена, вызванного анаболическими стероидами. При этом, согласно опубликованной информации, спортсменка сдала тест, показавший положительный результат, во время внесоревновательного периода.

Пасслер должна была выступить на домашних зимних Олимпийских играх — 2026. Спортсменке 24 года, на Кубке мира по биатлону она не добивалась высоких результатов. Ее лучшим местом стала 11-я позиция в личной гонке, однако она все равно была включена в состав итальянской сборной на ОИ.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В январе стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года. при этом никто из российских биатлонистов в Италии не выступит.

Ранее шведский биатлонист обвинил соперников в использовании допинга.
 
