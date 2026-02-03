В Госдуме объяснили возобновление ударов по энергетике Украины

Депутат Чепа: ВС РФ не били по энергетике, пока Киев не нарушал договоренностей

Россия соблюдала все взятые на себя обязательства и не наносила ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пока Киев не нарушил договоренностей. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По словам депутата, возобновление ударов ВС РФ означает конец предложенного ранее перемирия. Он объяснил это тем, что Украина не выполнила взятых на себя обещаний.

«Потому что Украина продолжала активные действия, в том числе и с беспилотниками. Мы ждем решения, которые Украина должна принять на очередном этапе переговоров. Это элемент воздействия на переговорный процесс», — сказал Чепа.

До этого SHOT сообщил, что по энергетическим и военным объектам Украины нанесен массированный удар ракетами и беспилотниками. По данным издания, над Киевом и Киевской областью прогремели десятки взрывов. Атакам подверглись Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) и подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5. В районе энергообъектов вспыхнули пожары. В Харькове, в районе подстанции 330 кВ «Лосево», произошли взрывы и пожары.

