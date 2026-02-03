Родители учеников школы, на которую напал юноша, заявили, что заведение почти не охраняли

ОН: в Уфе школу, на которую напал юноша, практически не охраняли

В уфимской школе, куда подросток пришел с оружием, не было хорошей охраны. Такое мнение высказали родители других учащихся в беседе с «Осторожно, новости».

По их словам, в заведении работают два охранника: пожилая женщина и мужчина. Последний якобы часто не выполнял свои обязанности. Например, засыпал на работе. Из-за этого родителям приходилось будить сотрудника, чтобы он открыл дверь в школу.

«Охранники никогда никого не спрашивали, куда они идут», – рассказали родители.

Таким мнением они поделились после того, как один из учеников вошел в школу с оружием. Он якобы выстрелил в учителя и троих одноклассников. Помимо этого, несовершеннолетний взорвал петарду. Серьезных травм никто не получил.

В результате молодого человека задержали. По данным Telegram-каналов, девятиклассник недавно перешел в эту школу и не смог влиться в коллектив, с другими подростками и учителями у него возникали конфликты. За день до нападения он якобы делился планами о том, что планирует сделать.

