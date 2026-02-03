Размер шрифта
Клиника звездного хирурга Хайдарова задолжала налоговой почти 10 млн

Клиника пластической хирургии Тимура Хайдарова задолжала налоговой 9,8 млн рублей. Об этом узнала «Газета.Ru», изучив данные из открытых источников.

По документам медицинское учреждение «IQ PLASTIQUE» принадлежит жене Хайдарова Светлане Сильваши. С конца прошлого года за клиникой числится долг перед ФНС в размере 9 млн 809 тысяч рублей. Также у супругов есть убыточный бизнес ООО «СИЛЬВАШИ». В 2024 году расходы составили свыше 2 млн рублей, при этом, согласно бухгалтерской отчетности, прибыли не было.

Тимур Хайдаров является известным хирургом в шоу-бизнесе. У него делали операции многие отечественные звезды, в том числе Филипп Киркоров. В 2023 году певец обратился к специалисту, чтобы изменить свое тело. В клинике ему сделали липосакцию, абдоминопластику, коррекцию формы груди, увеличение ягодиц и подтяжку лица. После сотрудничества Филипп неоднократно благодарил доктора и рекомендовал его услуги.

Однако не все российские звезды остались довольны работой Хайдарова. Певицы Слава и Любовь Успенская публично обвиняли хирурга в некачественной пластике. Артистки даже судились с врачом, но со временем уладили все разногласия.

Ранее Тимура Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде.
 
