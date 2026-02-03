В Китае запретили выпускать автомобили со скрытыми ручками

В Китае запретили выпуск автомобилей с электронными и скрытыми дверными ручками

Власти Китая запретили выпуск автомобилей со скрытыми ручками для открывания дверей. Новые правила для автопроизводителей утвердило министерство промышленности и информационных технологий КНР, сообщает издание TechCrunch.

Согласно новым правилам, теперь в автомобилях должна быть установлена механическая система на всех дверях, за исключением задней двери багажника. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кроме того, внутри салона транспортные средства также должны иметь механизм открывания.

По мнению журналистов издания, китайские власти первыми в мире озаботились проблемой скрытых ручек в автомобилях, из-за которых, как сообщалось ранее, многие автомобилисты оказывались заблокированы в своих машинах во время аварий.

Авторы TechCrunch напомнили, что скрытые ручки, помимо прочего, стали визитной карточкой автомобилей Tesla.

До этого американское агентство Bloomberg писало, что владельцы Tesla начали покупать аварийные молотки для разбивания стекол. Были зафиксированы случаи, когда люди оказывались в ловушке из-за отказа электронных механизмов, отвечающих за открывание дверей в этих автомобилях. Согласно исследованию Bloomberg, с 2018 года в американские регуляторные органы поступило более 140 жалоб на заклинивание дверных ручек Tesla.

