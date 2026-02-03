Размер шрифта
США отменят пошлины против Индии после отказа от российской нефти

WP: США и Индия заключили соглашение после нескольких месяцев напряженности
Molly Riley/White House/Global Look Press

США отменят дополнительные пошлины в размере 25% против Индии из-за закупки российской нефти. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отмечает, что соглашение было достигнуто через несколько дней после того, как Индия подписала торговую сделку с Евросоюзом, что является частью усилий страны по диверсификации своего глобального партнерства на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Президент США отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.
 
