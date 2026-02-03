Размер шрифта
Филолог сравнил, когда больше матерились — сейчас или в СССР

Филолог назвал мифом слова о более чистой советской речи
Фото из личного архива

В советское время мат был распространен в речи не меньше, чем сейчас. Об этом рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор филологических наук и соавтор книги «Запретные слова. Заметки лингвистов о русском мате», профессор Анатолий Баранов.

По словам эксперта, современные представления о том, что в СССР в этом плане речь была чище, не соответствуют действительности.

«Это абсолютная мифология. Есть, конечно, некоторые свои аспекты, в частности, в советской прессе была довольно серьезная цензура, которая, естественно, не позволяла использовать обсценную лексику. Как, собственно говоря, и при проклятом царизме была аналогичная ситуация, никакая обсценная лексика не могла появиться в печатных изданиях. Но устно все это очень даже процветало», — отметил Баранов.

Профессор добавил, что знает это из личного опыта, как человек, успевший пожить в советском обществе. Несмотря на определенные запреты в печати, мат — это «устная культура», поэтому подрастающий ребенок все равно узнавал определенные слова в школе и на улице.

«Как человек, поживший в советское время, я могу сказать, что сфера функционирования мата в устном общении была очень широкой. Поскольку мат — это преимущественно устная культура, ребенок, ходивший в школу, набирался обсценной лексики в школе, во дворе. Так происходит и сейчас. Да, сфера функционирования мата была несколько иной; не было интернета, не было социальных сетей, но, в целом, это все вполне процветало», — резюмировал филолог.

Как мат развивается с течением времени, про какого лингвиста ходит байка о защите диссертации по нецензурной брани и зачем изучать «неприличные слова» — читайте в полном материале «Газеты.Ru».

Ранее лингвисты заметили, что россияне стали больше материться.
 
