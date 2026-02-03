Напавшего на школу в Уфе девятиклассника задержали

МВД по Башкирии: напавший на гимназию в Уфе девятиклассник задержан

Напавший на гимназию в Уфе с пневматическим автоматом девятиклассник задержан совместными усилиями сотрудников патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Отмечается, что в ходе нападения мальчик выстрелил в учителя и троих одноклассников, а также взорвал петарду.

«Прибывшими сотрудниками патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии он (напавший. — «Газета.Ru») был задержан», — говорится в сообщении.

Кроме того, на место происшествия прибыл министр внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майор полиции Александр Воронежский.

Инцидент произошел во время урока в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

