Популярное лекарство оказалось эффективным защитником от возрастной слепоты

Препарат метформин, широко применяемый для лечения сахарного диабета 2-го типа, может замедлять развитие возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одной из самых распространенных причин слепоты в развитых странах. К такому выводу пришли врачи из Ливерпульского университета. Работа опубликована в журнале BMJ Open Ophthalmology.

Ученые проанализировали данные более чем двух тысяч пациентов с диабетом старше 55 лет, которые в течение пяти лет проходили регулярный скрининг зрения в Ливерпуле. Исследователи изучали фотографии глазного дна и оценивали наличие и степень выраженности ВМД, после чего сравнили пациентов, принимавших метформин, с теми, кто его не получал.

Оказалось, что у людей, принимающих метформин, риск развития промежуточной стадии ВМД был на 37% ниже. В статистическом выражении вероятность прогрессирования заболевания в этой группе составила 0,63 по сравнению с пациентами без метформина. При анализе авторы учли возраст, пол и длительность диабета, чтобы исключить возможные искажения результатов.

Возрастная макулярная дегенерация поражает центральную область сетчатки — макулу — и приводит к постепенной утрате центрального зрения. При сухой форме клетки сетчатки отмирают, а при влажной — повреждаются из-за роста патологических сосудов. По оценкам специалистов, промежуточная и поздняя стадии ВМД затрагивают 10–15% людей старше 65 лет и остаются ведущей причиной слепоты в странах с высоким уровнем дохода.

При этом эффективного лечения сухой формы ВМД пока не существует, а терапия влажной формы требует регулярных внутриглазных инъекций и обходится дорого. Ежегодные экономические потери, связанные с заболеванием, в Великобритании оцениваются более чем в 11 млрд фунтов стерлингов.

Ранее предполагалось, что метформин может оказывать защитное действие на сетчатку, однако прошлые исследования основывались в основном на медицинских кодах и страховых данных. Новая работа стала первой, где ВМД оценивалась напрямую по изображениям глазного дна.

«У большинства пациентов с возрастной макулярной дегенерацией сегодня нет эффективного лечения. Поэтому наши результаты — важный шаг в поиске новых терапевтических подходов. Следующий этап — клинические испытания метформина уже как средства против ВМД», — отметил руководитель исследования офтальмолог Ник Бир.

