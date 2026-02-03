«Тонны девушек около 16 лет»: Эпштейн обсуждал отбор лучших моделей со всей России

Скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну предлагали организовать конкурс моделей «мисс Россия», для предполагалось отобрать «всех лучших девушек» со всей страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в США материалы по делу Эпштейна, узнала «Газета.Ru».

В опубликованных минюстом США документах отмечается, что неназванный собеседник финансиста предлагал Джеффри Эпштейну «провести конкурс моделей в России».

«Это может быть «Мисс Россия», или «Модель России», или «Модель для Victoria Secret», или «Модель (другого бренда)», — говорится в опубликованной переписке.

Как следует из материалов, с соответствующим предложением обратился к Эпштейну некий Антон (фамилия не называется).

«Мы можем проводить это раз в год. У него (Антона. – «Газета.Ru») большой опыт в организации модельных конкурсов. Этот конкурс мы можем организовать для вас. Это будет весело и интересно, мы предварительно отберем всех лучших девушек со всей России», — писал неназванный автор Эпштейну.

В тексте переписки неназванного собеседника с Эпштейном первый подчеркнул, что «во время этого отбора у нас будут тонны девушек около 16 (лет) в финале».

Как добавил он, девушки станут «сливками для скаутов иностранных модельных агентств, и мы сможем распределить их по агентствам».

«В идеале время проведения конкурса — март, к этой дате мы должны приступить сейчас, если вы согласитесь», — писал Эпштейну неизвестный.

Переписка датирована 28 ноября 2011 года.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно о поиске девушек с Украины для Эпштейна.