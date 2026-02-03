Стали известны подробности о подростке, напавшем на школу в Уфе

SHOT: напавший на школу в Уфе подросток не смог влиться в коллектив

Девятиклассник, напавший на школу в Уфе, только недавно перевелся в учебное заведение и конфликтовал с учителями и одноклассниками. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам учащихся, подросток испытывал трудности в общении со сверстниками, почти ни с кем не контактировал и не смог адаптироваться в новом коллективе после перехода из другой школы.

По информации Mash, нападение произошло в гимназии №16. Подросток использовал пневматическую винтовку Crosman AK1, из которой выстрелил в преподавателя и трех учеников, после чего взорвал петарду. Никто не получил травм.

Также, по данным канала, в этот день у школьника должен был состояться серьезный разговор с классным руководителем. На первые два урока он не пришел, а на третий опоздал. Перед нападением подростка засняла одноклассница — на видео он идет по школьному коридору в маске.

Инцидент произошел во время четвертого урока. Школьник несколько раз выстрелил из страйкбольного оружия в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. После этого его задержали. Учеников 1-го, 5-го и 9-го классов эвакуировали в подвальное помещение.

На месте работают сотрудники Росгвардии, подъезды к школе перекрыла полиция. Глава Башкирии сообщил, что пострадавших в результате происшествия нет.

