Эксплуатацию некоторых самолетов остановили после авиакатастрофы в Оренбуржье

bomberpilot/commons.wikimedia.org

Росавиация временно приостановила эксплуатацию самолетов Diamond DA-40 в своих учебных заведениях. Причиной стала авиакатастрофа в Оренбургской области, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там уточнили, что это было сделано для проведения внепланового технического аудита парка данных воздушных судов.

В пресс-службе также рассказали, что на месте катастрофы самолета были обнаружены средства объективного контроля. Их сохранность обеспечена до передачи комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для проведения анализа.

2 февраля в Орске Оренбургской области потерпел крушение самолет Diamond DA-40, совершавший учебно-тренировочный полет. В результате авиакатастрофы не выжили три человека — два курсанта и инструктор. Спасатели МЧС, прибывшие на место ЧП, возгорания не обнаружили. Обстоятельства трагедии выясняются.

По информации Telegram-канала SHOT, борт пропал с радаров около 10:40 по московскому времени. Позже обломки двухместного учебного самолета, принадлежащего Ленинградской академии имени Новикова, обнаружили в поселке Джанаталап, который входит в состав городского округа города Орска.

Как заявили в пресс-службе Следственного комитета России, к крушению воздушного судна могли привести ошибка пилота или неисправность борта.

Ранее в Ивановской области упал тяжелый военно-транспортный самолет Ан-22.
 
