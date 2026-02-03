Правительство поддержало закон о конфискации питомцев у жестоких владельцев

Правительство России поддержало законопроект, предлагающий конфисковывать домашних животных у владельцев в случае жестокого обращения, однако указало на необходимость доработки норм для его практической реализации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ, содержащий поправки к закону «Об ответственном обращении с животными», внесла в Госдуму еще в мае 2025 года группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной.

Инициатива предусматривает создание системы оперативного реагирования на сообщения об агрессивных животных на базе службы экстренного вызова 112, а также узаконивание судебного порядка изъятия питомцев у владельцев за жестокое обращение с последующей передачей животных в приюты.

В правительственном отзыве отметили, что, поскольку домашние животные по действующему законодательству считаются имуществом граждан, процедура их конфискации возможна только при наличии правонарушения. Соответствующие основания должны быть четко прописаны в нормах Уголовного и Административного кодексов, включая положения о конфискации имущества, жестоком обращении с животными и несоблюдении требований к их содержанию.

Ранее в Общественной палате раскритиковали законопроект о запрете кормления бездомных животных.