Сын и дочь депутата Дорошенко стали фигурантами дела о мошенничестве

Сын и дочь депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Эльдар и Милана Дорошенко — стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Согласно судебным данным, обоим инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

29 января суд в Сочи избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде ареста. За день до этого судебные приставы наложили арест на имущество их отца — Андрея Дорошенко, а также бывшего парламентария Анатолия Вороновского. На основании этих решений 23 января были возбуждены исполнительные производства.

Как отмечается в материалах дела, с 2016 года подозреваемые могли получить не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.

21 января стало известно, что Генеральная прокуратура России потребовала изъять активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции Вороновского, Дорошенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее суд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому.