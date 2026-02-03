Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Сын и дочь депутата Дорошенко стали фигурантами дела о мошенничестве

ТАСС: детям депутата Дорошенко вменяют мошенничество в особо крупном размере
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сын и дочь депутата Госдумы Андрея Дорошенко — Эльдар и Милана Дорошенко — стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Согласно судебным данным, обоим инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

29 января суд в Сочи избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде ареста. За день до этого судебные приставы наложили арест на имущество их отца — Андрея Дорошенко, а также бывшего парламентария Анатолия Вороновского. На основании этих решений 23 января были возбуждены исполнительные производства.

Как отмечается в материалах дела, с 2016 года подозреваемые могли получить не менее 2,8 млрд рублей коррупционным путем.

21 января стало известно, что Генеральная прокуратура России потребовала изъять активы потерявшего иммунитет и обвиняемого в коррупции Вороновского, Дорошенко и бывшего первого замминистра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Андрея Косьянова.

Суд арестовал Вороновского в начале декабря 2025 года. Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По информации следствия, Вороновский, занимая пост замгубернатора Краснодарского края в 2019–2020 годах, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 млн рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.

Ранее суд избрал меру пресечения экс-депутату Вороновскому.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!