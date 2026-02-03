Аэропорт Домодедово опроверг сообщения о сокращениях штата

В Домодедово опровергли сообщения о массовых увольнениях после смены собственника

Массовых увольнений в аэропорту Домодедово не проводится. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным газеты «Коммерсантъ», в аэропорту Домодедово началась оптимизация штата после смены собственника.

«Информация о якобы проводимых сокращениях на предприятиях Группы компаний, включая ООО «Домодедово Коммершл Сервисиз» (ДКС), не соответствует действительности. Никаких массовых увольнений не проводится», — говорится в заявлении.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что в настоящее время «реализуются плановые управленческие изменения, направленные на перераспределение функций и повышение эффективности взаимодействия».

До этого сообщалось, что торги по продаже Домодедово выиграла дочерняя структура Шереметьево.

Начальная цена за объект составляла 132,3 млрд рублей, хотя до этого эксперты оценивали коммерчески оправданную стоимость аэропорта в сумму от 20 до 90 млрд рублей, отмечает издание.

На аукцион были выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ холдинг», владеющего активами аэропорта Домодедово, а также рядом связанных с ним компаний.

Ранее аэропорт Домодедово первым в России получил сертификат China Friendly.