Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

ФСБ задержала иностранца за подготовку взрыва на энергообъекте Подмосковья

ФСБ: иностранец по заданию Киева готовил взрыв на энергообъекте в Подмосковье
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ России задержала в Москве иностранного гражданина, который, как утверждается, планировал совершить взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области по заданию украинской террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 29-летний иностранец причастен к подготовке диверсионно-террористического акта. Он дал признательные показания и подтвердил, что действовал по указанию запрещенной в России украинской террористической организации, связанной со спецслужбами Украины.

Правоохранители установили, что фигуранта завербовали через Telegram. По заданию куратора он прибыл в Россию с целью совершения диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на одном из объектов энергетической инфраструктуры Подмосковья. После этого он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В ходе задержания у подозреваемого изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества около пяти килограммов. Также был изъят мобильный телефон, содержащий переписку с куратором, в которой обсуждалась подготовка диверсии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), а также по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР с применением зажигательных средств и взрывных устройств.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!