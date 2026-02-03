ФСБ задержала иностранца за подготовку взрыва на энергообъекте Подмосковья

ФСБ: иностранец по заданию Киева готовил взрыв на энергообъекте в Подмосковье

ФСБ России задержала в Москве иностранного гражданина, который, как утверждается, планировал совершить взрыв на объекте энергетической инфраструктуры в Московской области по заданию украинской террористической организации. Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, 29-летний иностранец причастен к подготовке диверсионно-террористического акта. Он дал признательные показания и подтвердил, что действовал по указанию запрещенной в России украинской террористической организации, связанной со спецслужбами Украины.

Правоохранители установили, что фигуранта завербовали через Telegram. По заданию куратора он прибыл в Россию с целью совершения диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на одном из объектов энергетической инфраструктуры Подмосковья. После этого он планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

В ходе задержания у подозреваемого изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества около пяти килограммов. Также был изъят мобильный телефон, содержащий переписку с куратором, в которой обсуждалась подготовка диверсии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), а также по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР с применением зажигательных средств и взрывных устройств.