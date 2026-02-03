Размер шрифта
Трое мужчин представились полицейскими и ограбили москвича под видом обыска

«МК»: лжеполицейские ограбили москвича на 930 тысяч рублей под видом обыска
Kristina Nosova/Shutterstock/FOTODOM

В Москве трое мужчин представились сотрудниками полиции и ограбили местного жителя. Об этом стало известно mk.ru.

По данным столичного ГУ МВД, злоумышленники встретили 27-летнего москвича в подъезде дома на Профсоюзной улице. При себе у мужчин был пистолет, который они приставили к виску жертвы, и потребовали, чтобы пострадавший вернулся в свою квартиру, где устроили дерзкий разбой под видом обыска.

Испуганный хозяин жилья не сопротивлялся и отдал бандитам наличные, банковскую карту и даже перевел часть криптовалюты на указанный криптокошелек. Общий ущерб превысил 930 тыс. рублей.

Вскоре на след лжеполицейсих вышли настоящие правоохранители — были задержаны 27-летний уроженец Москвы и двое 26-летних приезжих, у них изъяли поддельное удостоверение сотрудника МВД России. Ведется следствие.

До этого аналогичный случай произошел в Тульской области. Там мужчина проник в квартиру женщины, выдывая себя за полицейского. Оказавшись внутри, незваный гость схватил хозяйку за горло и начал ее душить, требуя деньги. В итоге женщина отдала ему 400 тыс. наличными и предоставила доступ в приложение банка, откуда злоумышленник перевел на свой счет еще 7900 рублей.

Ранее мужчину ограбил его бывший коллега, переодевшись в женские вещи.
 
