Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Россиянам рассказали, почему стресс полезен для мозга

Гериатр Прощаев: хронический стресс истощает мозг, но его отсутствие еще хуже
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Хронический стресс истощает мозг, однако полное отсутствие стресса тоже не благоприятно для когнитивного здоровья, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Дело в том, что стресс — это нормальная физиологическая реакция на внешние раздражители. В кратковременной форме он действует как катализатор. Если стресс непродолжительный, он сам по себе активирует когнитивные функции: обостряются чувства, память, внимание, мышление, мы действуем очень быстро. Опасность представляет дистресс — стрессовые ситуации, которые воспринимаются как чрезмерные или продолжаются длительное время, превышая адаптационные возможности человека и приводя к ухудшению когнитивных функций», — прокомментировал Прощаев.

Таким образом, физиологический стресс — реакция хоть и острая, но кратковременная, своего рода «встряска» для организма. Совершенно иную природу имеет патологический стресс (дистресс), в том числе хронический стресс (хрониостресс), которые уже не тренируют, а разрушают.

«Однако с точки зрения когнитивного здоровья, отсутствие стресса — это хуже, чем стресс. Мозг нуждается в регулярной стимуляции — как позитивной, так и негативной. Мозг можно сравнить с мышцей, которая нуждается в постоянной тренировке импульсами из внешнего мира. Причем мир противоречив и многогранен, поэтому нам нужны как позитивные, так и негативные стимулы. Способность различать тепло и холод, сладкое и соленое, радость и обиду, боль и удовольствие — абсолютно естественное, нормальное функционирование организма. Мозг, по сути, тренируется распознавать эти реакции, запуская различные процессы в организме», — пояснил эксперт Деменция.net.

Ранее россиянам рассказали, как одно действие утром помогает защититься от мошенников.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!