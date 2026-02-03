Россиянам рассказали, почему стресс полезен для мозга

Хронический стресс истощает мозг, однако полное отсутствие стресса тоже не благоприятно для когнитивного здоровья, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Дело в том, что стресс — это нормальная физиологическая реакция на внешние раздражители. В кратковременной форме он действует как катализатор. Если стресс непродолжительный, он сам по себе активирует когнитивные функции: обостряются чувства, память, внимание, мышление, мы действуем очень быстро. Опасность представляет дистресс — стрессовые ситуации, которые воспринимаются как чрезмерные или продолжаются длительное время, превышая адаптационные возможности человека и приводя к ухудшению когнитивных функций», — прокомментировал Прощаев.

Таким образом, физиологический стресс — реакция хоть и острая, но кратковременная, своего рода «встряска» для организма. Совершенно иную природу имеет патологический стресс (дистресс), в том числе хронический стресс (хрониостресс), которые уже не тренируют, а разрушают.

«Однако с точки зрения когнитивного здоровья, отсутствие стресса — это хуже, чем стресс. Мозг нуждается в регулярной стимуляции — как позитивной, так и негативной. Мозг можно сравнить с мышцей, которая нуждается в постоянной тренировке импульсами из внешнего мира. Причем мир противоречив и многогранен, поэтому нам нужны как позитивные, так и негативные стимулы. Способность различать тепло и холод, сладкое и соленое, радость и обиду, боль и удовольствие — абсолютно естественное, нормальное функционирование организма. Мозг, по сути, тренируется распознавать эти реакции, запуская различные процессы в организме», — пояснил эксперт Деменция.net.

