В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала текущей зимы. Температура воздуха в столице опустилась до минус 21,1 °C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, к 8:00 утра на базовой метеостанции города ВДНХ был зафиксирован минимум температуры минус 21,1 °C. Этот показатель оказался на 0,1 °C ниже предыдущего морозного максимума нынешней зимы, который был зарегистрирован 1 февраля.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказывала, что аномально холодная погода в московском регионе продлится еще три дня. Она уточнила, что предупреждение о сохранении аномально холодной погоды продлили.

По словам синоптика, по области прогнозируется до -30 °C. При этом самая холодная ночь будет в четверг. Ветер в этот период ожидается не очень сильный — 3–8 метров в секунду.

До этого в Гидрометцентре сообщили, что высота снежного покрова в Москве за время сильных осадков в период с 26 по 30 января увеличилась на 31 см.

Ранее в Центральной России объявили оранжевый уровень опасности из-за аномального холода.