Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Росгвардия прибыла в уфимскую школу сразу после вызова

SHOT: Росгвардия была в школе в Уфе через 5 минут после нажатия красной кнопки
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Росгвардия приехала в гимназию в Уфе через пять минут после нажатия тревожной кнопки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сигнал о том, что в учебном заведении раздаются громкие хлопки, поступили на пульт централизованной охраны в 11:00 по местному времени. Спустя пять минут в школу приехали вневедомственная охрана и три экипажа Росгвардии.

Подростка, пытавшегося напасть на учителей, задержали около 11:22, говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранее в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с травматическим оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые уже задержали молодого человека. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее появились кадры с места нападения юноши на школу в Уфе.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!