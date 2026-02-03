Росгвардия прибыла в уфимскую школу сразу после вызова

SHOT: Росгвардия была в школе в Уфе через 5 минут после нажатия красной кнопки

Росгвардия приехала в гимназию в Уфе через пять минут после нажатия тревожной кнопки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сигнал о том, что в учебном заведении раздаются громкие хлопки, поступили на пульт централизованной охраны в 11:00 по местному времени. Спустя пять минут в школу приехали вневедомственная охрана и три экипажа Росгвардии.

Подростка, пытавшегося напасть на учителей, задержали около 11:22, говорится в сообщении.

Инцидент произошел ранее в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с травматическим оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые уже задержали молодого человека. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее появились кадры с места нападения юноши на школу в Уфе.