В украинском регионе зафиксировали повреждение критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры в Винницкой области Украины получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написала глава региона Наталья Заболотная.

По ее словам, в 50 населенных пунктах произошло отключение света.

Как в Telegram-канале сообщила военная администрация Одесской области, более 50 тыс. абонентов в регионе остались без электричества. Блэкаут произошел после ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре, уточнило украинское издание «Страна.ua».

Утром 3 февраля издание «Новости Live» написало, что в городе Виннице в центральной части Украины произошли взрывы.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.