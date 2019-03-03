Британия выделила $14,5 млн на борьбу с химоружием

Минобороны Британии дополнительно выделило £11 млн ($14,5 млн) на борьбу с угрозой применения химического оружия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве заявили, что приняли такую меру накануне годовщины отравления в Солсбери Сергея Скрипаля.

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«Нам необходимо проявлять больше усилий в противостоянии растущим угрозам, поэтому мы выделили £11 млн, чтобы гарантировать, что мы сможем выполнить эту задачу на высоком уровне», — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Великобритании заявило о беспрецедентной клеветнической атаке на посла Александра Яковенко накануне годовщины инцидента в Солсбери.