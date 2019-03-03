В минобороны Венесуэлы пошутили про санкции США

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Министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес заявил, что распорядился отправить в американский минфин список высоких армейских чинов, чтобы США было легче вводить новые санкции. Об этом он написал в своем твиттере.

Лопес рассказал, что он отдал «приказ» своим подчиненным отправить в США «полный список генералов и адмиралов» армии Венесуэлы. По его словам, это поможет «санкционировать в рассрочку защитников Конституции страны».

Ранее сообщалось, что США расширили санкции против Венесуэлы.