Юрий Бойко рассказал, как остановить войну в Донбассе

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Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в интервью украинским телеканалам заявил, что военный конфликт в Донбассе можно урегулировать только политическими методами. Об этом сообщает портал Podrobnosti.ua.

Бойко напомнил, что на политическом урегулировании конфликта в регионе настоял Совбез ООН, когда утверждал Минские соглашения. Он подчеркнул, что все стороны тогда признали невозможность военного решения конфликта в Донбассе.

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«492 км линии фронта, более 10000 погибших. Без компромисса такой конфликт решить невозможно», — заключил Бойко.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в Донбассе идет «война» России с Украиной, которая может быть прекращена только с помощью переговоров.