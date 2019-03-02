Порошенко заявил о выделении Евросоюзом 50 млн € на безопасность на Азове

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Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что Евросоюз (ЕС) предоставит стране 50 млн €, предназначенные для обеспечения безопасности на Азовском побережье после инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По мнению президента, движение украинской стороны в ЕС связано с большими возможностями.

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«Есть специальный проект — 50 миллионов евро направляется на Азовское побережье», — сказал Порошенко.

Он добавил, эти средства пойдут на поддержку Бердянска и Мариуполя, а также на Черноморское побережье и на Дунай.

Ранее Порошенко рассказал, как экономика Украины справилась с потерями на рынках России.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.