Индия выступила против привлечения посредников в конфликте с Пакистаном

Индийский посол в России Бала Венкатеш Варма заявил, что в Индии не хотят принимать предложение Пакистана о привлечение посредников к устранению кризиса, передает РИА «Новости».

По его словам, пока ни одна страна не предложила стать посредником в урегулировании конфликта Индии с Пакистаном.

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«Я хочу подчеркнуть, что формального предложения о посредничестве мы не получали. И даже если оно будет, мы его не примем», — добавил Варма.

Он отметил, что необходимо предпринять серьезные действия против террористических группировок. По его мнению, для этого Пакистан должен сделать шаг для диалога.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана обострился после 14 февраля. Тогда смертник подорвал себя возле военных в северном индийском штате Джамму и Кашмир. В результате взрыва самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки Индии и Пакистана погибли четыре человека.