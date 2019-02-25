СБУ возбудила дела в отношении семи российских офицеров
Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.
Об этом заявил спикер генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
По его словам, дела, в частности, возбуждены в отношении командующего Черноморским флотом Александра Моисеева.
Ранее сообщалось, что ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по инциденту в Керченском проливе.
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.