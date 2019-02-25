СБУ возбудила дела в отношении семи российских офицеров

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Служба безопасности Украины возбудила уголовные дела в отношении семи российских военнослужащих из-за инцидента в Керченском проливе, передает ТАСС.

Об этом заявил спикер генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, дела, в частности, возбуждены в отношении командующего Черноморским флотом Александра Моисеева.

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Ранее сообщалось, что ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по инциденту в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.