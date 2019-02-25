Washington Post: жители Окинавы показали недовольство военным присутствием США

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Жители японского острова Окинава проголосовали против строительства новой военной базы США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные прошедшего 24 февраля референдума.

При явке более 52% результаты референдума показали, что 72,2% (434 273 голоса) избирателей против строительства американской базы в Хеноко, на севере острова. Именно туда планировалось переместить базу Футэмма. Итоги референдума не имеют обязательной силы, однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки отметил их «крайне важную» значимость.

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На острове расположена самая крупнейшая авиабаза США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где расположена примерно половина из 54 тыс. дислоцированных в Японии американских военнослужащих, пишет WP.

Американские военные говорят, что их присутствие на острове жизненно важно не только для обороны Японии, но и для поддержания мира в регионе, добавляет издание. В то же время жители острова Окинава считают, что их маленькая территория несет несправедливое бремя американского военного присутствия в Японии, именно поэтому во время референдума они выразили свое недовольство.

Отмечается, что жители Окинавы жалуются на шум низколетающих самолетов и опасность аварий на американских базах, а также на преступления, совершаемые на протяжении многих лет военнослужащими США. Военные в свою очередь утверждают, что уровень преступности среди их персонала ниже, чем среди населения Окинавы, пишет WP. Экологи жалуются, что необходимые работы на полигоне для строительства базы уничтожат коралловые рифы и повредят среду обитания ламантинов.