«Чего у нас там в загашнике»: Путин представил новейший вид оружия

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию представил новейший вид оружия.

Речь о гиперзвуковой ракете «Циркон». Он отметил, что в ходе оглашения послания в прошлом году он пообещал постепенно рассказывать о новых вооружениях.

«Сегодня считаю возможным также официально проинформировать вас и еще об одной перспективной новинке. Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», — сказал Путин.

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Он уточнил, что морская ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 махов и дальность более 1000 км, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Глава государства также рассказал о других успехах России: началось серийное производство комплекса «Авангард», началось производство «Сармата». По его словам, новейшее оружие «Пересвет» и «Кинжал» показало свою эффективность, успешно проходят испытания «Буревестника» и «Посейдона».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.