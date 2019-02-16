США не потерпят покупку оружия у потенциальных противников членами НАТО, заявил Пенс

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США не потерпят того, чтобы союзники США по НАТО закупали оружие у потенциальных противников. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности, слова которого передает РИА «Новости».

«Мы дали понять, что мы не будем стоять сложа руки, когда союзники по НАТО будут покупать оружие у наших противников», — подчеркнул Пенс.

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Ранее Пенс призвал Европу последовать примеру США и тоже выйти из иранской ядерной сделки.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию Мюнхенской конференции по безопасности.