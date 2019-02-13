В США собрались защищаться от «гибридных угроз России»
Американские сенаторы предложили создать единый «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России, передает RT со ссылкой на пресс-службу американского сенатора .
Уточняется, что целью создания центра является подготовка и реагирование на «российскую дезинформацию» и другие возникающие угрозы, якобы исходящие от России.
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Как отмечается, соответствующее предложение внесли сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин.
Ранее сообщалось, что сенаторы США от республиканской и демократической партий внесут законопроект о санкциях против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга. Также санкции могут затронуть российский судостороительный сектор.