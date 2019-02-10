«Русские витязи» опровергли появление новой фигуры пилотажа

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Командир пилотажной группы «Русские витязи» Андрей Алексеев заявил, что у нее пока нет новых фигур пилотажа. Об этом сообщает ТАСС.

«Никаких новых фигур нет», — рассказал агентству Алексеев.

В Воздушно-космических силах России пояснили, что на тренировке выполнялся уже демонстрировавшийся до этого роспуск «тюльпан». При исполнении этой фигуры четыре истребителя, которые летят ромбом, уходят вверх под углом примерно 90°, а затем расходятся в разные стороны. Во время показательных выступлений группа обычно отстреливает тепловые ловушки, вследствие чего в небе остаются следы, напоминающие цветок.

Ранее сообщалось, что «Русские Витязи» поразили зрителей новой фигурой высшего пилотажа.