«Русские Витязи» поразили зрителей новой фигурой высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы ВКС «Русские Витязи» исполнили новую фигуру высшего пилотажа, сообщает телеканал «Звезда».

Фигура была отработана на авиабазе в Кубинке.

Летчики на истребителях Су-30 СМ исполнили традиционные маневры — групповой пилотаж, «горку» с разворотом, синхронную «бочку» и совместную «петлю Нестерова», после чего впервые показали «роспуск после набора высоты».

В ходе данного маневра истребители практически вертикально поднялись вверх и разошлись на высоте около тысячи метров, описывая траекторией полета «большой цветок».