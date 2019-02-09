«Сделан, чтобы уничтожать Су»: в Швеции похвастались новым истребителем

Командующий шведскими ВВС Матс Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может одерживать победу над российскими самолетами серии Су в воздушном бою. Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, шведский истребитель не отличается максимальной боевой загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но при этом он превосходит конкурентов в сфере средств электронной борьбы и подавления вражеских радаров.

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«У нас здесь черный пояс», — написал Хельгессон.

Он также рассказал, что один из таких истребителей смог незаметно появиться у левого крыла «Тайфуна» именно за счет своей способности подавлять радиосигнал.

Ранее Telegraph писала, что новобранцев шведской армии учат отражать наступление России.