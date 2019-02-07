В МВД прокомментировали создание службы «воздушных маршалов» в России
В российском МВД прокомментировали возможность создания службы «воздушных маршалов», передает РИА «Новости».
Отмечается, что эта служба должна будет заниматься выявлением личностей, которые представляют потенциальную опасность и нарушают правила поведения на борту.
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«Федеральным законом «О полиции» и указом президента подразделения полиции, выполняющие полномочия «службы воздушных маршалов», не предусмотрены», — заявили в ведомстве.
В МВД добавили, что для предотвращения агрессии на борту принимаются меры.
Ранее сообщалось, что власти США тайно следили за подозрительным поведением авиапассажиров.