В МВД прокомментировали создание службы «воздушных маршалов» в России

В российском МВД прокомментировали возможность создания службы «воздушных маршалов», передает РИА «Новости».

Отмечается, что эта служба должна будет заниматься выявлением личностей, которые представляют потенциальную опасность и нарушают правила поведения на борту.

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«Федеральным законом «О полиции» и указом президента подразделения полиции, выполняющие полномочия «службы воздушных маршалов», не предусмотрены», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что для предотвращения агрессии на борту принимаются меры.

Ранее сообщалось, что власти США тайно следили за подозрительным поведением авиапассажиров.