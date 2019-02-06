Румыния обвинила Россию в провокациях в Черном море

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Министр национальной обороны Румынии Габриел Леш заявил, что страна сталкивается с провокациями в Черном море со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ответить на это Бухарест может только во взаимодействии с партнерами по НАТО.

«Я хотел бы использовать термин «провокации», никак не «угрозы» со стороны России, потому что мы не говорим в этот момент об угрозах, которые нанесли бы ущерб безопасности Румынии, а говорим о провокациях, к которым нас приучила Россия в последний период», — заявил Леш телеканалу Antena3.

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Он подчеркнул, что Румыния не будет реагировать на подобные действия в одностороннем порядке.

Ранее сообщалось, что НАТО обвинил Россию в прекращении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).