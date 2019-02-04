Вдове погибшего в Сирии летчика пришлось обратиться в суд ради выплат

Суд во Владимире удовлетворил иск вдовы российского офицера Андрея Пыленка, погибшего в Сирии, о надбавке к пенсии после потери кормильца и выплате суммы, не дополученной за прошлый год, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что вдова Вера Пыленок обратилась в областной военкомат и попросила сделать перерасчет пенсии с учетом полагающейся надбавки в 32%, но ее требования не удовлетворили.

Реклама

«Мне сказали [в прокуратуре], что в итоге решение будет положительным, просто надо пройти такой путь — от военкомата до прокуратуры и суда», — рассказала Пыленок.

Согласно материалу, военкомат аргументировал свой отказ в перерасчете тем, что ее супруг не был ветераном боевых действий. Однако в действительности он получил этот статус в 2009 году.

Ранее сообщалось, что на индексацию зарплат военных на три года заложили 82 млрд рублей.