В Ираке заявили, что Трамп не спрашивал разрешения на размещение войск в стране

Иракский президент Бархам Салех отреагировал на слова американского коллеги Дональда Трампа, который заявил, что планирует сохранить американские войска в Ираке с целью наблюдения и оказания давления на соседний Иран. Об этом сообщает Reuters.

По словам президента Ирака, Трамп не спрашивал, согласна ли иракская сторона на размещение войск. Он заметил, что при этом между странами заключено соглашение, по которому американские войска находятся на иракской территории для борьбы с терроризмом.

Ранее Трамп рассказал CBS, зачем оставит войска в Ираке.