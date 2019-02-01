Столтенберг высказался о переброске ядерных ракет в Европу

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, НАТО не намерено размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе.

Он также добавил, что альянс не должен зеркально повторять «действия России».

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Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время НАТО изучает последствия нарушения ДРСМД.

Ранее сообщалось, что НАТО обвинил Россию в прекращении ДРСМД.