Столтенберг высказался о переброске ядерных ракет в Европу
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, НАТО не намерено размещать новые ядерные вооружения наземного базирования в Европе.
Он также добавил, что альянс не должен зеркально повторять «действия России».
Реклама
Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время НАТО изучает последствия нарушения ДРСМД.
Ранее сообщалось, что НАТО обвинил Россию в прекращении ДРСМД.