Гуайдо не исключил военного вмешательства США в Венесуэлу

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий. Об этом сообщает ТАСС.

Когда у Гайдо спросили, запрашивал ли он военную помощь у США, он ответил, что жители Венесуэлы хотели бы оказать «любое возможное давление» на президента страны Николаса Мадуро.

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«Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление [на Мадуро], чтобы нам не пришлось прийти к такому [военному] сценарию, которого никто не желал бы», — добавил Гуайдо, когда его попросили уточнить предыдущий ответ.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео допустил военное вмешательство в Венесуэлу.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.