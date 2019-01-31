Жесткий перехват истребителя НАТО сняли на видео
В сети появилась видеозапись перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, приблизившегося к правительственному самолету России. Кадры опубликовал пользователь Ivan O'Gilvi в твиттере.
На кадрах видно, как с российским «бортом номер один» сближается истребитель F-15, а Су-27 ВКС России оттесняет его.
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Читатели твиттера Ivan O'Gilvi одобрительно прокомментировали видео перехвата.
«Красиво! Браво российскому пилоту! Интересно, если бы американец не отвернул, было бы столкновение?», — задался вопросом @jmproOgichIFDNz.
Другой пользователь отметил, что изображенное на видео «красиво, но глупо».
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