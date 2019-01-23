СМИ: ЕС обсуждают создание космических сил

Комиссар Евросоюза по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Беньковска заявила, что ЕС должен рассмотреть вопрос о создании собственных космических сил. Об этом сообщает брюссельское издание EUObserver.

По словам еврокомиссара, сейчас несколько государств — членов Евросоюза рассматривают возможность создания космических войск. Беньковска подчеркнула, что вопросы, обсуждаемые на уровне стран, должны рассматриваться и на уровне всего ЕС.

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«Мы должны обсудить в среднесрочной и долгосрочной перспективе Европейские космические силы», — подчеркнула политик.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix создаст сериал о космических войсках США.