При атаке талибов в Афганистане погибли более 100 силовиков
В результате атаки боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) в центральном Афганистане погибли более 100 сотрудников сил безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.
По данным агентства, террористы напали на военный комплекс в центральной провинции Вардак.
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«У нас есть информация, что в результате взрыва внутри военного учебного центра погибли 126 человек», — сообщили в министерстве обороны.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Афганистане погибли 18 человек.
Талибан — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.