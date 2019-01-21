Из-за авиаударов Израиля по Сирии погибли четыре человека

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Израильские военные нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. Погибли четыре человека, шесть ранены, передает РИА «Новости» со ссылкой на армейскую пресс-службу.

«21 января 2019 года… ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений», — говорится в сообщении.

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В результате авиаудара Израиля частично поврежден аэропорт Дамаска. Сообщается о четырех погибших и шести раненых сирийских военных.

Также отмечается, что системы ПВО Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб в ходе отражение удара ВВС Израиля.

Ранее сообщалось, что армия Израиля объяснила удары по Сирии.